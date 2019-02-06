Fatih Terim'in babası Talat Terim yaşamını yitirdi
Bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim hayata gözlerini yumdu.
Bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim hayata gözlerini yumdu.
Bir süredir Adana'da hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti.
Sarı-kırmızılılar bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olurken, Fatih Terim ise takımın başında olmayacak.
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