Fatih Terim'in bugün PFDK kararlarıyla ilgili çok sert bir açıklama yapması bekleniyor
Galatasaray’ın PFDK kararları sonrasında bugün çok sert bir açıklama yapması bekleniyor.
Galatasaray cephesi, PFDK'dan çıkan kararlar sonrasında dün sessizliğini korudu.
Sarı-Kırmızılıların bugün sessizliğini bozarak sert bir açıklama yapması bekleniyor. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden kararlarla ilgili açıklama yapacağı başkan Mustafa Cengiz'in de basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'e verilen cezaya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
(Takvim)
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