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Fatih Terim'in bugün PFDK kararlarıyla ilgili çok sert bir açıklama yapması bekleniyor

Galatasaray’ın PFDK kararları sonrasında bugün çok sert bir açıklama yapması bekleniyor.

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Galatasaray cephesi, PFDK'dan çıkan kararlar sonrasında dün sessizliğini korudu.

Sarı-Kırmızılıların bugün sessizliğini bozarak sert bir açıklama yapması bekleniyor. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden kararlarla ilgili açıklama yapacağı başkan Mustafa Cengiz'in de basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'e verilen cezaya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

(Takvim)

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