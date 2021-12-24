İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2021 Cuma / 20 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,74
  • EURO
    13,3936
  • ALTIN
    682.681
  • BIST100
    1859.74
Spor

Fatih Terim'in cezası sona eriyor

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin ardından 6 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim'in cezası Antalyaspor karşılaşmasında tamamlanacak.

24 Aralık 2021 Cuma 15:46 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 15:46
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında cumartesi Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.

Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.

TERİM'İN CEZASI BİTECEK

Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Antalya maçında da takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış olacak.

Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak.

Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, Antalya karşılaşmasında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.