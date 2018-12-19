Fatih Terim'in cezasının bitmesine 3 maç kaldı

Galatasaray'da olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı ceza nedeniyle sarı-kırmızılı takımın oynadığı maçlarda yedek kulübesinde yer alamayan Fatih Terim geri dönüşe hazırlanıyor.

Fatih Terim 10 maç cezası nedeniyle hem Süper Lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında tribünde yer almak zorunda kaldı.

Deneyimli teknik adam bu süreçte sadece Şampiyonlar Ligi maçlarında yedek kulübesinde yer alabildi.

Galatasaray'ın Keçiörengücü ile oynadığı Türkiye Kupası rövanş karşılaşmasında da kulübede olamayan Fatih Terim cezasından bir maçı daha geride bıraktı.

Toplam 10 maçlık cezasından 7 maçı dolduran Fatih Terim'in geri dönüşü için 3 maç kaldı. Fatih Terim, Sivasspor lig maçı ve arkasından oynayacakları 2 Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasıyla birlikte cezasını tamamlayacak.

Fatih Terim, Galatasaray'ın ikinci yarının ilk haftasında oynayacağı Ankaragücü maçında yedek kulübesindeki yerini alabilecek.