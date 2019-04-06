Fatih Terim'in Diagne'ye güveni tam
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Mbaye Diagne'nin moralini düzeltmeye çalışıyor.
Galatasaray'da bir türlü kendini bulamayan Mbaye Diagne'yi, teknik direktör Fatih Terim özel olarak motive ediyor.
Senegalli golcünün moralini düzeltmeye çalışan tecrübeli teknik adam, oyuncusuyla yaptığı konuşmada "Sana güveniyor ve inanıyorum. Bu maç senin maçın olsun, göreyim seni" dedi.
Aman dikkat
Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Henry Onyekuru, Marcao, Martin Linnes ve Emre Taşdemir bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Teknik direktör Fatih Terim oyuncularını bu konuda uyardı ve hakemle de lüzumsuz diyaloğa girilmemesini istedi.
(Türkiye)
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