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Fatih Terim'in en kötü Şampiyonlar Ligi performansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan Galatasaray, bu kulvarda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü performansını sergiledi.

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Tecrübeli teknik adam idaresinde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan sarı-kırmızılı takım, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında kaldı.

Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 2 puanla son sırada bitirdi. Bu maçlarda bir kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim yönetiminde 8. kez grup aşamasını bitirdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde ilk kez maç kazanmadan grubunu tamamladı.

Fatih Terim, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maça çıktıktan sonra görevinden ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi"nde Terim ile en iyi dönemini 2012-2013 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda grup aşamasını 10 puanla bitiren Galatasaray, daha sonra son 16 turunu da geçerek çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

- Terim yönetimindeki performans

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Fatih Terim yönetimindeki performansı şöyle: 

Sezon     O   G   B   M   A    Y    P    
1997-98   6   1   1   4   4    11   4    
1998-99   6   2   2   2   8    8    8    
1999-00   6   2   1   3   10   13   7    
2002-03   6   1   1   4   5    10   4    
2003-04   6   2   1   3   6    8    7    
2012-13   6   3   1   2   7    6    10   
2018-19   6   1   1   4   5    8    4    
2019-20   6   0   2   4   1    14   2    

- En kötü performans 2014-2015 sezonunda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı 2014-2015 sezonunda sergiledi.

Sarı-kırmızılı takım, İtalyan teknik Cesare Prandelli yönetiminde 5, Hamza Hamzaoğlu idaresinde ise 1 karşılaşmaya çıktığı bu sezonda sadece bir puan kazandı.

"Devler Ligi"nde 2014-2015 sezonunu bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle kapatan Galatasaray, attığı 3 gole karşın 19 kez topu ağlarından çıkardı.

- En başarısızı Denizli yönetimindeki Fenerbahçe

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı Fenerbahçe ortaya koydu.

Sarı-lacivertli takım, Mustafa Denizli yönetiminde 2001-2002 sezonunda grubunu puansız kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada da mağlup olan Fenerbahçe, grup aşamasını puansız kapatan tek Türk takımı oldu.

- Grup aşamasında en iyisi Beşiktaş

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birkaç rekora imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetinde grubunu 14 puanla tamamlayarak bu aşamada en fazla puan elde eden Türk takımı oldu.

Beşiktaş, gruptan namağlup ve lider olarak üst tura çıkan ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılar ayrıca grup aşamasında en fazla gol atan Türk temsilcisi olarak kayıtlara geçti.  

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