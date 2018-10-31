Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisindeki kozu Henry Onyekuru olacak

Galatasaray'ın 21 yaşındaki yıldızı Henry Onyekuru, Nijerya'nın Libya ile 16 Ekim'de oynadığı maçta sakatlanmış ve sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

Tahmin edilenden önce iyileşen Onyekuru tempolu koşulara başladı. Bugün ve yarın yapılacak taktik çalışmalarda test edilecek yıldız isim, hazır bir görüntü sergilerse, Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.

Son 7 resmi maçta sadece 3 gol atan Galatasaray'da hücum hattında yer alan Sinan Gümüş ve Rodrigues hayal kırıklığı yaratmıştı. Onyekuru'nun dönüşünü bekleyen Fatih Terim, genç oyuncunun hareketli ve hızlı oyun stiline güveniyor.

Derbide oynamayı çok isteyen Nijeryalı da iki haftalık tedavi sürecinde kendisine çok iyi baktı. Takım arkadaşı Ndiaye'den Fenerbahçe maçının atmosferi ile bilgi alan Onyekuru şimdiden dev maç için motive olmaya başladı.

(Sabah)