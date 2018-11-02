Fatih Terim'in Fırat Aydınus eleştirisi! 'Maçın önüne geçmeyi sever'

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin derbide 2-2 berabere kalmasının ardından Fatih Terim, beIN Sports ekranlarında flaş açıklamalar yaptı.

Hakem Fırat Aydınus'un kararlarına isyan eden Fatih Terim, "Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Maç ile ilgili görüşlerini paylaşırken, "Maçla ilgili mükemmel bir 45 dakika ve başlangıcı yaptık. Bugün benim söyleyeceklerim çok rahat, söyleyeceklerim bir maçın bahanesi değil. Orta sahada Onyekuru'nun aldığı pozisyon faul ise, 2. golden sonra Valbuena ve Belhanda pozisyondan önce top Belhanda'dan çıktıysa özür dilemeye hazırım. Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum." sözlerini kullandı

"SEBEBİ HAKEMLER"

"Geçen hafta da Barış Şimşek, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen hafta bizi eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Barış Şimşek. Maçın sonunda oyun gerildiyse, bunlar olduysa bütün sebebi bunlardır. Hakemlerdir... VAR'a bakın en kötü. Bize gelince bakıyorsunuz."

"HEP KONUŞACAĞIM"

"Biz bu maçı çok farklı kazanmamız gerekirken az daha mağlup oluyorduk. Hakemleri konuşmayalım vs. Ya bu kaç oldu kardeşim. Duruyor VAR'a bakmıyor. Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Bu maçı farklı kazanmamız gerekirken, az daha mağlup oluyorduk. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır. "Fırat Aydınus'un kendisine de söyledim. Allah aşkına bırak oynayalım. Bekçi gibi zart zurt çalışıyorsun. 8 kişiyle tacı göremiyorsunuz. Fenerbahçe derbisinde en ufak şeyleri göremiyorsanız burada ne işiniz var kardeşim?" Allah aşkına birak oynayalım, iki taraf da oynuyor zaten. İlla maçın önüne geçecek. Düşünebiliyor muyuz 8 tane hakem taçı göremiyor, bize bu kadar ağır yazanlar bize buna da bir şey diyecektir. Bundan sonra her maçtan sonra konuşacağım, karar verdim. İyiyi de söyleyeceğim, kötüyü de. Gözlemci zaten başımızda duruyor, hemen yazalım diye ama onlar başka yerdeler." (Sporx)