Fatih Terim'in İsveç çakısı Ryan Donk!

REAL BETİS’E KİRALANDI

2015-16 sezonunun devre arasında Kasımpaşa’dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olan Ryan Henk Donk, Fatih Terim’le yeniden doğdu… Geldiği sezon beklentileri karşılayamayan ve eleştiri oklarının hedefine oturan Hollandalı oyuncu, Sarı-Kırmızılılar’da istenmeyen adam ilan edilmişti. Donk, yarım sezonluk Galatasaray macerasının ardından 31 Ağustos 2016’da bedelsiz olarak İspanyol ekibi Real Betis’e kiralandı.

BABA ELİNİ UZATTI

LA Liga’da da dikiş tutturamayan 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Galatasaray’a geri döndü. Ancak Hollandalı, o dönemki Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakıldı. Deplasmanlarda alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat Hoca’yla yollar ayrıldı ve Fatih Terim göreve getirildi. Ne olduysa da Terim’in gelmesiyle birlikte oldu… İmparator, Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Donk’a baba elini uzattı ve yıldız oyuncuyu tekrar kazandı.

İMDAT ÇEKİCİ OLDU

21. şampiyonluğun mimarlarından olan Ryan Donk, Fatih Terim’le birlikte her geçen gün performansını arttırdı. Hocasının sözünden dışarı çıkmayan Hollandalı oyuncu, Terim nerede görev verirse hepsini layığıyla yaptı. İmparator, stoper ve orta sahada oynayabilen Donk’u Antalyaspor maçında forvet olarak oyuna aldı. 32 yaşınki oyuncu, yine kendisine verilen görevi en iyi şekilde yaptı ve Galatasaray’a 3 puanı getiren golü attı. Hollandalı adeta Terim’in imdat çekici oldu.

(Gunes)