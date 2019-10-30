Fatih Terim'in kabus sezonu

Terim döneminde daha önceki 9 sezonun ilk 9 haftasında ortalama 19 puan alan sarı-kırmızılılar, 18 gol bulmuştu.

Bu sezon ise G.Saray ile en kötü ilk 9 haftasını geçiren İmparator, 9 haftanın ardından 13 puanda kalırken rakip ağlar sadece 9 kez bulundu.

9 HAFTADA 14 PUAN UÇTU

Siyah-beyazlı rakibi karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyan ve pozisyon bulmakta zorlanan G.Saray, 9 hafta sonunda 14. puanını kaybetti. Sadece 3 galibiyeti bulunan Aslan, geri kalan 6 maçta ise 4 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza attı. Kötü gidişatı ligle de sınırlı değil. Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyet alamadı. Devler Arenası'nda 3 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı ve taraftarını üzdü.

ZORLU FİKSTÜR DEVAM EDİYOR

Henüz arzulanan sonuçları alamayan Galatasaray'ı yine zorlu maçlar bekliyor. 1 Kasım'da Rize'yi konuk edecek olan Cimbom, ardından Real Madrid deplasmanına gidecek. Daha sonra da Gaziantep (D), Başakşehir, Club Brugge, Trabzon (D) ile karşı karşıya gelecek.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftalar itibarıyla son 30 sezonun en kısır sezonunu yaşıyor. Geride kalan bölümde 9 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, en son 1989- 1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti. Galatasaray, 1989- 1990'dan sonraki sezonların hiçbirinde 11'den aşağı gol atmamıştı.

(Sabah)