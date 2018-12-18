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Fatih Terim'in kazanacağı ücret belli oldu

Yönetim, KAP’a yaptığı bildirimde ücret açıklamamış ancak Türk Lirası olduğu belirtilmişti. Fatih Terim’in yıllık 18 milyon TL alacağı öğrenildi. Yerli oyuncuların da sözleşmelerinin tamamı TL olacak.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu. Sarı kırmızılı yönetim tecrübeli hocanın sözleşmesini 16 Ekim 2018'de uzatmış, bunu da resmi sitesinden duyurmuştu. 2 sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalandığı, meblağ hanesinin boş olduğu mukaveleye imza atıldığı belirtilmişti. Yönetim KAP'a yaptığı bildirimde ise 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağın bilahare Türk lirası olarak belirleneceğini belirtmişti. Terim'in yıllık 18 milyon TL alacağı öğrenildi. Tecrübeli çalışırıcı, Galatasaray'da 5 yılı tamamlarsa 90 milyon TL kazanacak. Yönetim, önümüzdeki günlerde de yoluna devam edeceği oyuncuların sözleşmelerini TL üzerinden yenileyecek.

(Sabah)

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