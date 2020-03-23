İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5599
  • EURO
    7,036
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    84246.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Spor

Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Tenik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

23 Mart 2020 Pazartesi 22:06 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 22:14
ABONE OL

Galatasaray Tenik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. 

Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı.


Sondaj çalışması sırasında toprak kayması yaşandı: Bir işçi yaralandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı
Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı

Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Türkiye'den 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma!
Türkiye'den 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Türkiye'den 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.