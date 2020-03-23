Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Tenik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı.
Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..— Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020