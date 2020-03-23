Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

23 Mart 2020 Pazartesi 22:06 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 22:14

Galatasaray Tenik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı.





