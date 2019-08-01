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Fatih Terim'in Max Kruse'yi istemediği ortaya çıktı

Werder Bremen’le yolları ayrıldıktan sonra bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe’ye gelen tecrübeli futbolcu Max Kruse’nin menajerler aracılığıyla daha önce Galatasaray’a teklif edildiği, ortaya çıktı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Audi Cup’ta sarı lacivertli formayla çıktığı 2 maçta 1 gol 1 asist yapan Kruse’nin Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray’a gelmek istediği öğrenilirken, Fatih Terim’in kafasındaki sistem sebebiyle tecrübeli golcüyü veto ettiği belirtildi. 3 yıllık sözleşme, 2,5 milyon Euro garanti ücret, 1,5 milyon Euro imza parası ve bonuslarla maliyetini ortaya çıkaran Kruse, sarı kırmızılı yönetimi şaşırtırken Başkan Mustafa Cengiz'in başından beri yönünü tamamen Falcao’ya çevirdiği ve Kolombiyalı yıldız için kulübün tüm şartlarını seferber ettiği bildirildi.
 
 
 

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