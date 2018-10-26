Fatih Terim'in mesajı Eren Derdiyok'a mıydı?

Teknik Direktör Fatih Terim’in Schalke 04 ile yapılan ve golsüz sona eren Şampiyonlar Ligi maçı sonrası “Eğer bir oyuncu devamlı sakatlanıyorsa, profesyonel anlayışını sorgulayacaksınız” şeklindeki sözleri yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Galatasaray’da Terim’in bu çıkışı sonrası gözler sık sık sakatlanan futbolculara çevrildi. Bunların başında da Schalke maçında adalesindeki ağrıları nükseden ve ikinci yarı oyundan çıkan Eren Derdiyok geliyor.

Terim’in söz konusu açıklamasıyla futbolcularına “Saha dışında da kendinize iyi bakın” mesajı verdiği öğrenildi. Diğer taraftan Eren Derdiyok’un kesinlikle gece hayatının olmadığı, kastedilen noktanın futbol dışındaki gündelik yaşam olduğu belirtildi. Üst üste gelen sakatlıklar sonrası Eren’in yeni sözleşmesi de tehlikeye girdi

Öte yandan Galatasaray, pazar günü oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına start verirken, sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Eren Derdiyok’un tedavisine başlandığı kaydedildi.