Fatih Terim'in Porto 11'i belli oldu bile

FATİH Terim, Porto’yu markaja alıyor. Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda yarın Porto ile kozlarını paylaşacak G.Saray, Ndiaye ve Emre Akbaba’nın yokluğunda farklı bir sistemle sahaya çıkacak. Fatih Terim, Rodrigues ve Onyekuru’nun süratinden faydalanacak. Sağ kanatta Onyekuru, sol kanatta ise Garry Rodrigues şans bulacak. Erzurum maçında adalesinde zorlanma oluşan Eren Derdiyok’un durumu ise karşılaşma saatinde belli olacak.

SAVUNMADA ÇOK SIKI ÖNLEM

Teknik Direktör Fatih Terim, orta alanda Fernando ve Ryan Donk ile defansif bir kurgu belirledi. On numarada ise Faslı Younes Belhanda oynayacak. Arka dörtlünün solunda Japon Yuto Nagatomo, sağ bekte Martin Linnes’in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Stoperde ise tecrübeli futbolcular Maicon-Serdar Aziz olacak. Grubun ilk maçında Rus devi Lokomotiv Moskova’yı 3-0’la geçen Galatasaray, Porto deplasmanından da 3 puanı kapıp grupta erkenden yol almayı hedefliyor.

(Aksam)