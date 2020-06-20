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Spor

Fatih Terim'in torunları tribünde yer alacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim haberi sosyal medya hesabından verdi. Terim torunları için, 'Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için' ifadelerini kullandı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 19:34
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı - kırmızılıların Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Torunlarının fotoğraflarının Türk Telekom Stadyumu tribünlerinde yer aldığını belirten Terim, "Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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