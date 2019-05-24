Fatih Terim'in transfer listesinde ilk sırada Kaan Ayhan var

Şampiyon Galatasaray'da teknik ekip nefes almadan yeni sezonun planlamasına başladı. Geçtiğimiz günlerde eski Beşiktaşlı Ryan Babel ile el sıkışan sarı-kırmızılılar Sivassporlu Douglas'ın yanı sıra Şener Özbayraklı'yı da transfer döneminin açılmasıyla imza attırmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı takımda teknik heyetin en çok önem verdiği noktaların başında da merkez orta saha geliyor. Sezon ortasında Maicon, Serdar Aziz ve Ozan Kabak ile yolları ayırıp Luyindama ile Marcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, revizyonu yaz mevsiminde de sürdürecek. Devre arasında Sparta Prag'dan kiralanan Semih Kaya kulübüne geri dönecek. Al Nassr kulübüne Maicon'un önümüzdeki sezon dönmesi söz konusu değil.

ALMANYA'DA GÖZDE

Takımda iki buçuk sezondur verim alınamayan Ahmet Çalık da satış listesine konulacak. Galatasaray bu noktada en az iki yeni stoperi kadrosuna katacak. Galatasaray'ın birinci stoper adayı Almanya'nın Fortuna Düsseldorf Kulübü'nde top koşturan 24 yaşındaki Türk oyuncu Kaan Ayhan. 1,84'lük savunmacıyı millî takımdan çok iyi tanıyan teknik direktör Fatih Terim, Kaan'ı ilk sıraya yazdı. Bu sezon Bundesliga'da çok iyi bir süreç geçiren Kaan için 5 milyon avroyu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar Almanlarla temasa başladı. Fortuna Düsseldorf'ta 28 maçta forma giyip, 4 gol kaydeden, bir de asist yapan millî futbolcu piyasasını bir hayli yukarı çekti. Özellikle Kaan'ın pas yeteneğine güvenen Terim, geriden oyun kurma becerisinden dolayı da futbolcuyu takımda görmek istiyor.

TERİM HAFTAYA KALDI

Profesyonel Disiplin Kurulundan Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala hakkında karar çıkmadı. Başakşehir maçında yaşanan olaylar sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Terim ve Davala için ek belge ve bilgi talep edildi. PFDK, dosya incelemesinin bu bilgiler doğrultusunda süreceğini açıkladı. Karar çıkmasa da her iki teknik adam kulübede yer alamayacak.

EVİNDE TAM BİR KRAL

Galatasaray son iki sezonda evinde oynadığı hiçbir lig maçını kaybetmedi. Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında sarı-kırmızılılar dışında bunu başarabilen tek takım var, o da Jurgen Kloop yönetimindeki Liverpool. Geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 17 karşılaşmanın 16'sını kazanıp 1'inden beraberlikle ayrılan Cimbom, bu sezon da evindeki 17 maçın hiçbirini kaybetmedi, 13 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

(Türkiye)