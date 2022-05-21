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Spor

Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin Samsunspor yolunda

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Samsunspor, Fatih Terim'in Galatasaray ve A Milli Takım'daki yardımcı antrenörü Levent Şahin ile görüşüyor.

DHA21 Mayıs 2022 Cumartesi 13:30 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör arayışları sürüyor. Daha önce Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıp, sözleşme imzalamayan Karadeniz ekibinde rota Levent Şahin'e döndü.

Samsunspor; daha önce Galatasaray ve Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen, Adanaspor'da da teknik direktörlük görevi üstlenen tecrübeli teknik adam ile görüşmelere başladı. İki taraf arasında yapılan görüşme olumlu ilerliyor. Taraflar, önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek. Görüşmenin ardından resmi anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

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