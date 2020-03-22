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Spor

Fatih Terim'in yeni gözdesi: Berat Ayberk Özdemir

Galatasaray'da herkes sezon sonunda Mert Hakan Yandaş'ın takıma katılması bekliyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

22 Mart 2020 Pazar 11:54 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 11:54
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Fatih Terim'in listesinde olan isimlerden birisinin de Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Özdemir olduğu öğrenildi.

Hem Seri'nin hem de Lemina'nın gelecek sezon takımda olmama ihtimalini düşünen tecrübeli hocanın, 8 ve 6 numarada oynayabilen 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edildi.

23 MAÇTA OYNADI

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, bu sezon 23 maçta forma giydi, 1 gol kaydetti. Orta sahada hem savunmaya hem de hücuma dönük forma giyebilen 21 yaşındaki futbolcu, Hacettepe forması da giydi.

(Sabah)

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