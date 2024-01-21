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Spor

Fatih Terimli Panathinaikos doludizgin ilerliyor!

Yunanistan Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Panathinaikos, evinde konuk ettiği Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti.

21 Ocak 2024 Pazar 23:03 - Güncelleme:
Fatih Terimli Panathinaikos doludizgin ilerliyor!
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Yunanistan Süper Ligi'nin 19. haftasında Panathinaikos ile Asteras Tripolis karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanna mücadeleyi 2-0'lık skorla ev sahibi Panathinaikos kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Panathinaikos, 50. dakikada Aitor Cantalapiedra ve 74. dakikada Tin Jedvaj'ın golleriyle 3 puana ulaştı. Asteras'ta Ulu Alagbe kırmızı kartla 90. dakikada oyun dışı kaldı.

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydin, mücadelede yedek bekledi.

Fatih Terim ile birlikte 4 lig maçına çıkan ve 10 puan toplayan Panathinaikos, 44 puana ulaştı ve PAOK ile aynı puanda zirveyi paylaştı. Asteras Tripolis ise 26 puanda kaldı.

Panathinaikos, gelecek hafta PAOK'a konuk olacak. Asteras Tripolis ise Atromitos'u ağırlayacak.

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