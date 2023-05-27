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Spor

Fatma Maraşlı'dan altın madalya

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Fatma Maraşlı, İstanbul 11'inci Uluslararası Fetih Kupası finalinde rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Fatma Maraşlı'dan altın madalya
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11'inci Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, eleme müsabakası finali bugün yapıldı. İstanbul Okçular Vakfı tarafından tertip edilen ve ilkinin 2013 yılında yapıldığı organizasyonda Okçular Tekkesi'nde düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası'nda Kayserili sporcu Fatma Maraşlı finalde rakibi Gizem Özkan'ı 6-2 mağlup etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'den yapılan paylaşımda, "25-26 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul Okçular Vakfı'nda düzenlenen 11. Uluslararası Fetih Kupası'nda Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcularımızdan Fatma Maraşlı, bugün gerçekleşen final müsabakası sonucunda altın madalyanın sahibi oldu" denildi.

  • Fatma Maraşlı
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