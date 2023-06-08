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Spor

Fatma Nur Yılmaz Göztepe Voleybol'da

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, geçen sezon Karayolları Spor Kulübü formasını giyen Fatma Nur Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA8 Haziran 2023 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Fatma Nur Yılmaz Göztepe Voleybol'da
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Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, orta oyuncu bölgesinde oynayan Fatma Nur Yılmaz'ı renklerine bağladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2000 doğumlu oyuncu Fatma Nur Yılmaz ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Fatma Nur Yılmaz'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki oyuncu, daha önce kariyerinde Karayolları Spor Kulübü, PTT Spor 2 ve Anadolu Üniversitesi formalarıyla mücadele etti.

  • Göztepe Voleybol
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