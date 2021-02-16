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Spor

Fatsa Belediyespor'u taşıyan otobüs deplasman yolunda kaza geçirdi

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor'u taşıyan otobüs, Çankaya Futbol Kulübü deplasmanına giderken kaza geçirdi.

AA16 Şubat 2021 Salı 12:30 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:32
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

Yakup Sukes idaresindeki 52 AAD 321 plakalı otobüs, Kırıkkale-Samsun kara yolu Evliyalı köyü yakınlarında kar yağışının ardından buz tutan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje devrildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

33 kişinin bulunduğu otobüste, hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

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