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Fatura Belhanda'ya kesildi

G.Saraylı oyuncu Alanya maçında asist yaptı ama tepki çekti. 26 top kaybı ile oynayan Belhanda, atakları başlamadan bitirdiği gerekçesiyle eleştirildi.

  • StarSpor
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İKİNCİ yarıya 2 galibiyetle başlayan Galatasaray’ın Alanya deplasmanında 2 puan bırakması camiayı şok ederken, taraftarlar Younnes Belhanda’ya büyük tepki gösterdi. Feghouli’nin golünde asisti yapan isim olmasına ve bu sezon ilk kez isabetli bir şut çekmesine rağmen Faslı futbolcunun performansı beğenilmedi. Özellikle 26 top kaybı ile oynayan Belhanda’nın atakları yönlendiren isim olması gerektiğini belirten taraftarlar sosyal medyada bu konuya dikkat çekerken, “Belhanda sayesinde ataklarımız başlamadam bitti. Mitroglou oyunda kaldığı sürece en az top alan isim oldu. Alanya deplasmanındaki kaybın en büyük nedeni Belhanda” eleştirisinde bulundu. Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca Feghouli 16, Ömer Bayram ve Onyekuru da 15’er top kaybı ile oynadı. Öte yandan Galatasaray bu maçta sadece 5 şut çekerken, bu sezon hücumdaki en verimsiz 90 dakikayı geride bıraktı.

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