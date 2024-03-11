Aston Villa taraftarları, Tottenham'a iç sahada 4-0 yenildikleri maçın ardından öfkelerini Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo'yu hedef aldı.

Nicolo Zaniolo, 58. dakikada Clement Lenglet'in yerine oyuna girdiğinde 2-0 Tottenham öndeydi, mücadele ise uzatma dakikalarında gelen gollerle 4-0 sona erdi.

Sosyal medyada Zaniolo'nun öne çıkması ise kaybettiği bir topun ardından rakibini kovalamaması olarak gösterildi.

Yapılan yorumlarda şu ifadeler öne çıktı:

* "Eğer koşmayacaksan ve kendini ortaya koymayacaksan Galatasaray'a geri dön."

* "Bugün kesinlikle berbattı. Ona zaman ve sabır verelim dedim ama oyuna girdikten 10 dakika sonra geriye koymamaş tam bir rezalet."

* "Zaniolo gördüğüm en kötü Villa oyuncusu. Kesinlikle işe yaramaz. Hiçbir şey yapamıyor."

"Gol atmamız gerekiyor ve 31 maçta 2 gol atabilen Zaniolo'yu mu oyuna alıyoruz?"