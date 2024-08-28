Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Young Boys'a diş geçiremeyen Galatasaray, turnuvaya katılım başarısı gösteremedi. Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla birlikte dev bir geliri de kaçırmış oldu. Aslan, 18 milyon 620 bin euroluk katılım ücretini alamadı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan temsilcimiz, bu nedenle 8.6 milyon euroyu kasasına koyacak.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan ve 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda eden Galatasaray, toplamda 31 milyon euroyu kasasına koymayı başarmıştı. Cim-Bom'da transfer çalışmaları da UEFA Avrupa Ligi'ne göre şekillenecek. Temsilcimiz, Devler Ligi'ne katılım sağlayarak elde ettiği gelirle takviye yapmayı planlıyordu. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'la yapacağı toplantının ardından transfer çalışmalarına yeniden hız verecek.