Star.com.tr 28 Eylül 2021 Salı 19:04 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 19:07

İtalya Serie A'da Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş performansla başlamış daha sonrasında ise düşüşe geçmişti. İtalya basınında da eleştirilerin hedefi olan Hakan Çalhanoğlu ligde Bologna maçından sonra Şampiyonlar Ligi'nde de kesik yedi. Inter'in Shaktar Donetsk ile oynayacağı deplasman maçında mili yıldız yedek kulübesine çekildi.

INZAGHI, HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ALTERNATİF DÜŞÜNÜYOR



İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu için, sezona harika bir başlangıç yaptıktan sonra son maçlarda kendini tekrar edemediğini ve formayı kaptırdığını belirtti. Corriere della Sera'ya göre Inter'de oynayan milli yıldız için teknik direktör Inzaghi'nin yerine alternatif düşündüğü ve o bölgede Vecino'yu tercih ettiğini yazdı.

STEFANO PIOLI: BRAHIM DIAZ İLE HAKAN ÇALHANOĞLU KIYASLANAMAZ



İtalya'da sezon başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun attığı imzanın yankıları da hala sürüyor. Sky Sport'a konuşan Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Hakan ile ilgili sorulan soru üzerine, "Onun nitelikleri konusunda hiçbir zaman şüphemiz olmadı, onu gerçekten istedik. Hakan Çalhanoğlu ve Diaz kıyaslanabilir oyuncular değil, Brahim gerçek bir hücum orta saha oyuncusu. Onu gerçekten çok beğeniyorum. Rakip alana ve derinliğe iyi saldırır ve savunma aşamasında bile harika bir el verir." diye konuştu.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.