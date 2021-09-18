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  • Faturayı Hakan Çalhanoğlu'na kestiler! İşler tersine döndü: Büyük bir transfer başarısı demişti...
Spor

Faturayı Hakan Çalhanoğlu'na kestiler! İşler tersine döndü: Büyük bir transfer başarısı demişti...

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A'da Inter formasıyla sezona iyi başlamış ancak daha sonraki performansıyla düşüşe geçmişti. Hakan Çalhanoğlu Inter'in son oynanan Bologna maçında yedek soyundu. Inzaghi, yıldız oyuncuyu 68. dakikada 6-0 öne geçmesine rağmen oyuna almadı. Maç 6-1'lik skorla bitti.

Star.com.tr18 Eylül 2021 Cumartesi 22:46 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 22:52
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İtalya Serie A'da Inter'e sezon başında transfer olan Hakan Çalhanoğlu büyük beklentilerle takıma katılmıştı. Formayı ilk hafta maçında alan ve ilk maçında gol ve asistle tanışan Hakan Çalhanoğlu daha sonra gösterdiği düşük performansla İtalya'da eleştiri oklarının hedefi oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU KESİK YEDİ

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu son olarak Inter'in Bologna'yı 6-1 ile yendiği maçta yedek kaldı. Milli futbolcu Inter'e sezon başında büyük beklentiler ile transfer olmuş ezeli rakip Milan taraftarları Hakan Çalhanoğlu'na büyük tepki göstermişti. Lige gol ve asistle başlayan Hakan daha sonraki haftalarda form düşüklüğü ile eleştilerin hedefi oldu.

HAKAN, FORMAYI ARTURO VIDAL'E KAPTIRDI

İtalyan basınına göre Brozovic, Barella ve Hakan Çalhanoğlu beklentilerin son haftalarda altında kaldı. İtalyanlar Hakan'ın formayı Arturo Vidal'e kaptırdığını belirtti. Milli yıldızın son birkaç maçtaki etkisiz futbolu Verona ve Sampdoria maçlarında ayyuka çıktı.

INZAGHI ÖVGÜLER DİZMİŞ VE "BÜYÜK BİR TRANSFER BAŞARISI" DEMİŞTİ...

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Genoa karşısında alınan galibiyetin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Inzaghi Hakan'ı şu sözlerle övmüştü: "Hakan her zaman hayran olduğum bir oyuncu. Ne zaman ona karşı oynasam midem ağrıyordu. Ona sahip olmak bir zevk, onu Inter'e kazandırmak büyük bir transfer başarısı. Oyuncunun kendisinin bile ne kadar güçlü olduğunu gerçekten bildiğini düşünmüyorum." demişti. Ancak İtalyan hoca Hakan'ı son oynanan Bologna maçında 6-0 öne geçmesine rağmen oyuna dahi almadı. Maç 6-1'lik skorla bitti.

Star.com.tr

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