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Spor

Faty'nin koronavirüsü nereden kaptığı belli oldu

Ankaragücü, Ricardo Faty'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsıldı... Peki 45 gündür evde olduğunu söyleyen Faty'ye virüs nasıl bulaştı? İşte detaylar...

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:59 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:59
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Ankaragücü'nde koronavirüs paniği yaşanıyor. Süper Lig'e hazırlık kapsamında futbolcularını gruplar halinde toplamaya başlayan ve tedbir amaçlı test yaptıran Başkent ekibinde Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin sonucu pozitif çıktı.

Faty'nin herhangi bir semptomunun olmadığı ancak test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındığı belirtildi. Faty'nin ailesinde de pozitif vakalar bulunduğu kaydedildi.

Bu arada Faty'nin evine temizliğe gelen kadının hastalığı bulaştırdığı iddia edildi. Oyuncu ise, "45 gündür evdeyim. Sadece 3 kere dışarı çıktım. İki kez markete gittim. Bir de tesislere geldim" diye konuştu.

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