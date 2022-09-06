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Spor

Faustin Senghor: Giresunspor'un vazgeçilmez oyuncusu olmak istiyorum

Giresunspor'da yeni transfer Faustin Senghor, yeşil-beyazlı takıma başarılı olmaya geldiğini söyledi.

IHA6 Eylül 2022 Salı 17:26 - Güncelleme:
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Giresunspor, Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi'den Senegalli stoper Faustin Senghor'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Giresunspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Yeşil-beyazlı forma altında kendimi kanıtlamak, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olmak ve Giresunspor'da önemli izler bırakmak istiyorum. Kendime güveniyorum, rekabete hazırım, yeşil-beyazlı formayla sahaya çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

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