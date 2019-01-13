Favori Bartosz, plase Douglas

SÜPER Lig’in ikinci yarısına forvet hattını Trazonspor’dan Burak Yılmaz, savunmanın göbeğini Nicolas Isimat-Mirin’le takviye eden Beşiktaş, sağ kanat için öncelikli olarak iki isim üzerinde duruyor. İtalyan basını, transfer için Çizme’ye çıkarma yapan Başkan Fikret Orman’ın Polonyalı sağ bek Bartosz Bereszynski için Sampdoria ile pazarlık masasında olduğunu duyurdu. Corriere della Sport, Başkan Orman’ın yönetici Şafak Mahmutyazıoğlu ile birlikte 26 yaşındaki Polonyalı sağ bek ile “FaceTime”da görüştüğüne dikkat çekip, Siyah-Beyazlılar’ın Sampdoria’ya 1.5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde Bereszynski için 2 milyon isteyen İtalyan kulübünün Beşiktaş’la anlaşabileceği belirtildi. Kartal, bonservis konusunda Sampdoria ile anlaşırsa Bartosz’yi bu hafta içinde kadrosuna katacak. Polonyalı sağ bekin transferinde pürüz çıkarsa rota Sivasspor’da forma giyen Douglas’a çevirilecek. Beşiktaş’ın Fatih Aksoy’u 1.5 yıllığına kiraladığı Yiğidolar’ı Brezilyalı savunmacı için iknaya çalıştığı ifade ediliyor.