Favori Benatia plase Mendez

Siyah-Beyazlılar’da öncelik Juvetus’ta forma giyen Mehdi Benatia. Bu oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak renklerine kazandırmak için uğraşan Siyah-Beyazlılar’ın listesindeki ikinci isim ise Bruno Mendez. Mendez, Uruguay ekibi Montevideo Wanderers takımında oynayan 19 yaşında ve geleceği parlak bir savunma oyuncusu. Uruguay basını 23 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Mendez için Beşiktaş’ın fiyat sorduğunu yazdı.