Favori Benatia plase Mendez
PEPE ile yollarını ayıran Beşiktaş, Vida’nın da gitme ihtimaline karşılık stoper listesini kalabalık tutuyor.
- StarSpor
Siyah-Beyazlılar’da öncelik Juvetus’ta forma giyen Mehdi Benatia. Bu oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak renklerine kazandırmak için uğraşan Siyah-Beyazlılar’ın listesindeki ikinci isim ise Bruno Mendez. Mendez, Uruguay ekibi Montevideo Wanderers takımında oynayan 19 yaşında ve geleceği parlak bir savunma oyuncusu. Uruguay basını 23 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Mendez için Beşiktaş’ın fiyat sorduğunu yazdı.
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