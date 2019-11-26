17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7437
  • 6,3263
  • 269.755
  • 105382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

“Favori sizsiniz” dedi Galatasaray’ı devirdi

Başakşehir’in hocası Buruk, geçen Cuma günü oynanan karşılaşma öncesi takımı bu sözlerle motive etti, Boz Baykuşlar Aslan’ı 1-0 yendi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Lig’de 12. haftanın açılış maçında Türk Telekom’da Galatasaray’a konuk olan Medipol Başakşehir’in Teknik Direktör Okan Buruk’un motivasyon konuşması ile galibiyete ulaştığı ortaya çıktı. Buruk, zorlu maç öncesi soyunma odasına oyuncularına, “Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım” sözleriyle seslendi. Lacivert-Turuncular, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray’ı Crivelli’nin attığı golle 1-0 mağlup ederek rakibinin iç sahada 41 maçlık yenilmeme serisine de son verdi. Okan Buruk, G.Saray zaferi sonrası, “Hedefimiz uzun maratonun sonunda şampiyonluk yaşamak” ifadelerini kullandı.

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorinde indirim

Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorinde indirim

Dehşete düşüren iddia: Öldürüp kıyma makinesinde...

Dehşete düşüren iddia: Öldürüp kıyma makinesinde...

ABD ile Suud ailesi arasında üst düzey görüşme!

ABD ile Suud ailesi arasında üst düzey görüşme!

İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu

İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu

Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı

Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine inşa edilmişti... Ve açılıyor

Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine inşa edilmişti... Ve açılıyor

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

Barajın suyu çekildi, 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Barajın suyu çekildi, 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA