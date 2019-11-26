“Favori sizsiniz” dedi Galatasaray’ı devirdi

SÜPER Lig’de 12. haftanın açılış maçında Türk Telekom’da Galatasaray’a konuk olan Medipol Başakşehir’in Teknik Direktör Okan Buruk’un motivasyon konuşması ile galibiyete ulaştığı ortaya çıktı. Buruk, zorlu maç öncesi soyunma odasına oyuncularına, “Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım” sözleriyle seslendi. Lacivert-Turuncular, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray’ı Crivelli’nin attığı golle 1-0 mağlup ederek rakibinin iç sahada 41 maçlık yenilmeme serisine de son verdi. Okan Buruk, G.Saray zaferi sonrası, “Hedefimiz uzun maratonun sonunda şampiyonluk yaşamak” ifadelerini kullandı.