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Spor

Fayçal Fajr'dan Sivasspor'a kötü haber

Süper Lig takımlarından Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fayçal Fajr'ın sol ayak bileği dış yan bağında hafif seviyeli yırtık ve bilekte yaygın ödem tespit edildiği açıklandı.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 23:37 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 23:37
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan Fayçal Fajr'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Oyuncumuz Fayçal Fajr, ligde geçtiğimiz hafta sahamızda oynadığımız Beşiktaş maçında sol ayak bileğinden sakatlandı. Oyuncumuza yapılan kontrollerde, sol ayak bileği dış yan bağında hafif seviyeli yırtık ve bilekte yaygın ödem tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce devam etmekte olup Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından takımla birlikte çalışmalara başlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

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