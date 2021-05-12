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Spor

Fazıl Say: Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

DHA12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:18 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:18
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Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 79 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yaranın bu sefer çok derin olduğunu ifade etti. Fazıl Say şu ifadeleri kullandı: "Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı, som altından gelen fırsatın böyle hoyratça tepilmesine, bu ruhsuz ve hiçliğe, bu takım biz değiliz. Fenerbahçe 3'üncülüğü. Yara çok derin bu sefer... Ve Beşiktaş'ın yenildiği gün. Bu Emre Belözoğlu ile 4 yıl daha? İstersen 14 olsun."

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