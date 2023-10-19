3 kulvarda yoğun maç trafiğine girecek olan Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in yükselen performansına rağmen devre arası transfer döneminde 6 numaraya takviye yapmayı planlıyor.

Her kulvarda şampiyonluk hedefleyen ve bu nedenle kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin bu bölge için düşündüğü ise iki isim var...

LUIS VEYA MUSRATI

Benfica'nın 24 yaşındaki yıldızı Florentino Luis ve SC Braga'nın 27 yaşındaki Libyalısı Al-Musrati...

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Portekiz basını da Fenerbahçe'nin bu iki oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. A Bola, "Türklerin gözü Benfica ve SC Braga orta saha oyuncularında" başlığı ile verdiği haberinde şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye Ligi'nde 1. sırada yer alan ve Konferans Ligi grup aşamasında mücadele eden Fenerbahçe, orta sahasını defansif özelliklere sahip bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek istiyor ve Portekiz'de forma giyen iki oyuncuyu da yakından takip ediyor.

İKİSİNDEN BİRİ

Fenerbahçe'nin iki oyuncu için harekete geçtiği ve devre arasında Musrati ile Florentino Luis'ten birini kardosuna katacağı vurgulandı.

12 MAÇTA OYNADI

Al-Musrati, bu sezon Braga formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıktı ve 908 dakika sahada kaldı. Libyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

LUIS GÖZDEN DÜŞTÜ

Florentino Luis, teknik direktör Roger Schmidt'in gözünden düştü. 7 maçta sadece 302 dakika süre alabilen 24 yaşındaki oyuncu, gol ve asiste imza atamadı. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Portekizli orta saha oyuncusunun Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Luis, ön liberoda ve orta sahanın merkezinde görev alıyor.