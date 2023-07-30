Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de daha önce de gündeme gelen Tete için yakın zamanda girişimler yeniden başlamıştı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten bonservisini alan ve an itibarıyla serbest oyuncu konumundaki Tete konusunda Fenerbahçe, resmen düğmeye bastı.

GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR



İngiliz kulüplerinden beklediği teklifleri henüz alamayan Brezilyalı futbolcu, temsilcisi Pablo Bueno ile birlikte Türkiye'de bulunuyor. Özel bir uçakla Bodrum'a gelen ve buradaki bir otelde davetli olarak kalan 23 yaşındaki yıldız, kendisine gelen teklifleri menajeriyle birlikte değerlendirerek, geleceğiyle ilgili kararını vermeyi hedefliyor.

3.5 MİLYON EURO'LUK SÖZLEŞME DÜŞÜNÜLÜYOR

Hem forvet hem de kanat olarak oynayabilen Sambacı için Kanarya'nın, 3 yıllık anlaşma üzerinden senelik 3.5 milyon Euro'luk bir sözleşme düşündüğü bilgisine ulaşıldı. Tete'nin beklentisinin 5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu konuşulurken, tarafların ortak noktada buluşmak adına pazarlıklarını sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

HEM FORVET HEM DE KANATLARDA OYNUYOR

Sarı-Lacivertliler'in, bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkarak, bu transferi kısa sürede bitirmeyi planladığı iddia ediliyor. Geçen sezonu Leicester'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki yıldız, hem forvet hem de kanatlarda oynayabiliyor.