10.01.2020 10:56 - Güncelleme: 10.01.2020 10:56

TRT Spor'a konuşan Guilherme gelecek hedeflerini de açıkladı;

"GUILHERME'YE TEKLİF GELİRSE ÖNÜNÜ AÇARIZ"

"Guilherme, bizim için oldukça önemli bir oyuncu. Büyük bir takımdan teklif gelirse önünü açarız. Ancak hem Guilherme için hem de kulübümüz için menfaatlerimizi düşünmeliyiz. Bize gelen resmi bir teklif yok ancak transferi konuşuluyor. Net olmadan bir şey söylemek doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısını değerlendiren Guilherme, "Lige iyi başladık. Trabzonspor haricinde büyüklere kaybetmedik. Beşiktaş maçının ardından performansımız düştü ama bu normal. Şimdi ligin ikinci yarısı için hazırlanıyoruz" dedi.

"Sezona erken başlamak bizi çok etkilemedi"

Sezona erken başladıklarını belirten başarılı futbolcu, "Kupalarla başlamak her zaman iyidir. Sezona erken başlamak bizi çok etkilemedi, bizi etkileyen şey kadro derinliğimizin olmaması. Bu da sonlara doğru bizim performasımızı etkiledi. Şehri yeniden Avrupa'ya götürmek istiyoruz" yorumunda bulundu.

"EĞER BİR TEKLİF GELİRSE..."

Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Guilherme transfer hakkında, "Başka takımların, taraftarların beni beğenmeleri, takımlarında görmek istemeleri güzel bir şey. Ben şu anda Malatyaspor'dayım, transferimle ilgili görüşecek bir menajerim var. Ancak bir teklif gelirse menajerimle oturulur, konuşulur ve bir anlaşma sağlanır ya da sağlanmaz." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM TÜRKİYE'NİN BÜYÜK KULÜPLERİYDİ"

Malatyaspor'a transfer olduğunda hedefinin Süper Lig'in büyük takımlarına gitmek olduğunu söyleyen başarılı orta saha oyuncusu, "Büyük takımlardan teklif gelirse düşünülür bu. Benim için ve Malatya için ne iyi olursa onu konuşuruz. Türkiye'ye ilk geldiğimde hedefim büyük bir takımda oynamaktı. Bir takım adı vermek istemiyorum ancak hedefim zaten Türkiye'nin büyük kulüplerinde oynamaktı." şeklinde konuştu.