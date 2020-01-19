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Spor

Trabzonspor Alpaslan Öztürk için devreye girdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu F.Bahçe ve G.Saray'ın da transfer etmek için büyük uğraş verdiği yıldız oyuncu için devrede.

19.01.2020  14:59 - Güncelleme: 19.01.2020  15:10

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu F.Bahçe ve G.Saray'ın da transfer etmek için büyük uğraş verdiği yıldız oyuncu için devrede

Trabzonspor Avdijaj'in ardından dün de Sporting Lisbon'dan kiraladığı 23 yaşındaki stoper Ivanildo Fernandes ile yollarını ayırdı. Savunma için oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da transfer listesinin ilk sıralarında Göztepeli Alpaslan Öztürk yer alıyordu.

Bir süredir 26 yaşındaki futbolcu için girişimler devam ederken temasların hız kazandığı öğrenildi. Bordo-mavililerin, Alpaslan'ı almak için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Alpaslan'ın, ön libero ve sağ bekte de görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de bu ismi istediği öğrenildi.

BAŞKAN AĞAOĞLU

Devrede Fenerbahçe ve G.Saray'ın da uzun süredir gündeminde olan Alpaslan'ın transferi yle Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat ilgilendiği öğrenildi. 1.5 yıl daha Göztepe ile sözleşmesi olan Alpaslan için Ağaoğlu'nun Göztepe'ye takas artı para önereceği iddia ediliyor.

(Yeni Asır)

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