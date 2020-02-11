F.Bahçe'de antrenmana çıkmıyordu İnter'de kral oldu

11.02.2020 09:54 - Güncelleme: 11.02.2020 09:56

Fenerbahçe'de iki kez üst üste ağır sakatlık yaşayan ve devre arasında İnter'e transfer olan Victor Moses'a adeta sihirli değnek değdi! Sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe'nin Antalya kampına katılmayan, tedavi bahanesiyle Londra'da çalışmalarını sürdüren Nijerya asıllı oyuncu, İnter'de bir anda ayağa kalktı.

Victor Moses, Inter'e transfer olduktan 2 gün sonra, Milano ekibinin 29 Ocak'ta kupada oynadığı Fiorentina maçında 16 dakika sahada kaldı. Moses, önceki gün de Inter'in 4-2 kazandığı Milan karşısında oyuna girip son golün asistini yaptı.

INTER PARA BASTI!

Serie A'da Milano derbisi nefesleri keserken İnter 2-0 yenik kapattığı ilk yarı sonrasında ezeli rakibi Milan'ı 4-2 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

Ev sahibi Inter sahadaki zaferinin yanında hasılatta da rekora koştu. Milano'nun mavisiyahlı ekibi, maç hasılatı olarak tam 5 milyon 500 bin Euro kazanırken, bu gelirle İtalya'da 7. sıraya yerleşti.