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F.Bahçe'den başka talibi olmayan Kjaer için Monaco da devreye girdi

Fenerbahçe'nin istediği Simon Kjaer'e, Fransa ekiplerinden Monaco da talip oldu.

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Fenerbahçe'nin transferdeki önemli hedeflerinden biri olan Simon Kjaer için İspanya'dan sürpriz bir haber geldi.
 
Estadio Deportivo'nun haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Simon Kjaer transferi için Sevilla ile temasa geçen takımların başında geliyor.
 
Sevilla'nın da Fransız ekibi ile Kjaer transferinde birlikte çalışmaya sıcak baktığı ve takas planını da devreye sokabileceği kaydedildi.
 
SEVILLA RONY LOPES'İ İSTİYOR
 
Fransız ekibinden Rony Lopes'i isteyen Sevilla'nın, aynı menajere sahip olan (Mikkel Beck) iki oyuncunun transferini takasla tamamlamayı düşündüğü belirtildi.
 
Ancak Monaco'nun Lopes'i vermeye yanaşmaması ihtimaline karşılık, Kjaer'in bonservisiyle birlikte Fransa'nın yoluu tutabileceği bilgisi de paylaşıldı.
 
Kjaer'i kiralamak isteyen Fenerbahçe, Danimarkalı oyuncuya Sevilla'nın izin vermesini bekliyordu.  (Sporx)

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