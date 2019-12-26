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Spor

F.Bahçe'den Kruse'ye alternatif: Romarinho

Max Kruse’ye alternatif olabilecek maliyeti düşük bir oyuncu arayan F.Bahçe gündemine Fortaleza’nın hücum oyuncusu Romarinho’yu aldı. İki kulüp arasında görüşmelere devam ediliyor.

26.12.2019  09:12 - Güncelleme: 26.12.2019  09:12
Miha Zajc’tan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Max Kruse’a alternatif olabilecek maliyeti düşük bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda bir süredir Fortaleza’nın hücum oyuncusu Romarinho’yu yakından takip eden Sarı-Lacivertliler, transferin maliyetini öğrenmek için oyuncunun kulübü ve menajeriyle iletişime geçti.
 
1 MİLYON İSTEDİ
 
Fortaleza 25 yaşındaki oyuncusu için 2 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Romarinho ise 1 milyon euro yıllık ücret talebinde bulundu. Transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Romarinho bu sezon Brezilya Ligi’nde 32 maçta 3 gol, 4 asist’lik performans ortaya koydu.  (Aşam Spor)

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