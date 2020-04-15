15 Nisan 2020 Çarşamba 15:56 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:56

Fenerbahçe'de şu anda iki büyük gündem maddesi var. İlki koronavirüsü sebebiyle kulübün mali döngüsünün sağlanması ikincisi ise yeni hocanın kim olacağı.

İlki için yönetim kısa, orta ve uzun vadeli çözümler ararken ikincisi için ise Avrupa'dan farklı iddialar geliyor. Belçika basını, eski milli takım teknik direktörleri Marc Wilmots'un Fenerbahçe ile anlaştığını duyururken İtalyanlardan ise bambaşka bir iddia geldi.

OYUNCULARINI ARADI

İtalyanların popüler radyo istasyonlarından Radio Kiss Kiss, Fenerbahçe'nin Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco ile el sıkıştığını hatta tarafların oyuncu transferlerini dahi görüştüklerini iddia etti.

Haberde Di Francesco'nun Roma'dan eski öğrencileri Javier Pastore, Maxime Gonalons ve Galatasaray'dan devre arasında ayrılan Steven Nzonzi ile temas kurduğu belirtildi. Francesco'nun 3 yıldızını kendisiyle birlikte İstanbul'a götüreceği iddia edildi.

HEDEF SANCISIZ DÖNÜŞÜM

Eusebio Di Francesco, Fenerbahçe'nin yeni hocası olursa birlikte çalışma alışkanlığı olduğu oyuncularını da yanına alacak.

İtalyan çalıştırıcı, üç tecrübeli orta saha oyuncusuyla kafasındaki futbol anlayışını ve sistemini takıma daha çabuk yansıtabilecek.

(Sabah)