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Spor

Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! Kanarya, Roland Sallai transferini bitiriyor

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de orta saha için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim Fred transferinin ardından Roland Sallai'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fanatik19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! Kanarya, Roland Sallai transferini bitiriyor
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Fred'i kadrosuna katan Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertliler hedef Roland Sallai.

FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ YEŞİL IŞIK YAKTI!

Yıllardır hemen hemen her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Macar kanat oyuncusu için bu yaz da değişen bir şey olmadı.

İtalyan gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre Sarı lacivertliler, Roland Sallai için kolları sıvadı. Yönetimin, 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Dzeko'nun da menajerliğini yapan Lucci'nin Sallai için yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Macar yıldızın kulübü Freiburg'a ilk resmi teklifini sunması bekleniyor. Macaristan Milli Takımı'nda da görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 27 resmi maçta 2 gol atıp, 7 asist yaptı.

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