İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8675
  • EURO
    7,7457
  • ALTIN
    392.883
  • BIST100
    118007
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FC Dallas, koronavirüs nedeniyle MLS'ten çekildi
Spor

FC Dallas, koronavirüs nedeniyle MLS'ten çekildi

10 futbolcu ve bir antrenöründe koronavirüs testi pozitif çıkan FC Dallas takımı, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nden (MLS) çekilme kararı aldı.

AA07 Temmuz 2020 Salı 11:45 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 11:45
ABONE OL

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Dallas, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 10 futbolcu ve bir antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.

Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında 9 Temmuz'da oynanacak karşılaşma, kulüpteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenmişti.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'de takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.