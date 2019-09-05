Fedakar Gustavo

KANARYA’NIN transferin son gününde Marsilya’dan renklerine bağladığı Luiz Gustavo’nun büyük bir fedakârlıkta bulunarak Fenerbahçe’ye transfer iznini kaptığı öğrenildi. Fransız medyası 32 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun Fenerbahçe’ye 6 milyon euroya değil 7 milyon euroya transfer olduğunu ileri sürüp aradaki 1 milyon euroluk farkın Gustavo tarafından ödendiğini yazdı.

UMARIM YOLLARIMIZ KESİŞİR

Bu arada Gustavo’nun izni attıktan sonra Fransa’ya gelip kendisiyle vedalaştığını açıklayan Marsilya Başkanı Jacques Henri Eyraud, Brezilyalı futbolcuyu övdü. Eyraud, “Bana ‘hoşça kalın’ demek için döndü. Yarım saat ofisimde konuştuk. Hem benim hem de onun için duygusal anlardı. O, hem insan olarak hem de futbolcu olarak eşsiz biri. Gustavo’ya da söyledim. Umarım bir gün yollarımız kesişir. Fener çok iyi bir futbolcu aldı” dedi.

F.BAHÇE BİZİM YILDIZIMIZI ALDI

Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta da Gustavo’nun ayrılışına üzüldüklerini belirtip, “O, bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Ancak bazen profesyonelce kararlar almak zorundayız. Her iki tarafta böyle davrandı. Fenerbahçe bizim yıldızımızı aldı” dedi. Öte yandan Kanarya dün 4. haftadaki Alanya maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sabah dayanıklılık ve kuvvet, akşam sahada taktik çalışması yapıldı.