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Fedanın faturası! Mehmet Topal 1.5 ay forma giyemeyecek

Takımı yalnız bırakmamak adına iğne ile maçlara çıkan Mehmet Topal, ameliyatı için Almanya’ya gitti. Yıldız oyuncu Trabzon karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak.

  • Aygün ÖZİPEK
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Mehmet Topal, dün fıtık ameliyatı için Almanya’ya gitti. Fener’in kaptanı Haziran’da sol kasık fıtığından operasyon geçirmişti. Bir süre dinlenmesi ve tedavisini yaptırması gereken Mehmet, yeni bir oluşuma giren takımda sıkıntı yaşanmaması için fedakârlık yaptı ancak bu fedakârlık pahalıya patladı. Şu ana kadar iğne olarak maçlara çıkan Sarı-Lacivertli yıldız, lig, Avrupa ve Milli Takım’da 14 maç oynadı . Bu süreçte hiç dinlenemeyen ve ağrıları artan Mehmet sonunda durumunun daha da kötü olmaması için yeniden ameliyat olma kararı aldı. Yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak Topal, G.Saray derbisini kaçıracak.

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