Federasyon ve kulüplerden Dünya Kadınlar Günü mesajı

DHA 08 Mart 2021 Pazartesi 10:45 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:45

Spor federasyonları ile kulüpler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kutlama mesajı yayımladı.

Mesajlarda şu ifadeler yer aldı;

FUTBOL FEDERASYONU: 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, fedakârlık ve sınırsız çabalarıyla toplumumuza örnek olan, yaşamın her alanındaki başarıları ile ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz.

BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınların, daha huzurlu bir hayat yaşamak adına taşıdıkları istek ve özlemlerini canıgönülden paylaşıyor, özgür ve eşit paylaşan bireyler olmak için verdikleri mücadeleyi destekliyorum.

Kadınların, hayatın her alanında erkeklerle eşit şartlarda var olmaları, bir ülkenin gelişmesi ve medeniyet yarışında zirvede yer alabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin gelişimine katkı sağlamak adına spor alanında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirken; kadınlarımızın eşit imkânlara sahip olup, eşit koşullarda rekabet edebilmelerini sağlamak ana görevlerimiz arasındadır.

Bu yıl ilk kez kızlar kategorisini de devreye soktuğumuz Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi, bu konuya verdiğimiz önemin güçlü bir yansımasıdır. Biliyoruz ki; sporun hem fiziksel hem de bireysel gelişimlerine sunduğu katkıyla genç kızlarımız, özgüveni yüksek ve rekabetçi bireyler olarak yetişecek, gelecekte hepimizi gururlandıracaktır.

Bu düşüncelerle; Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunar, başta annem, eşim ve kızlarım olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."

VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ

"Bugün, toplumu oluşturan, güzelleştiren, her yerde izleri olan kadınlarımızın günü.

Aslında bir gün değil, her gün onların günü. Şöyle bir etrafınıza bakın, gördüğümüz her şeyde, işittiğimiz her seste onların emekleri, onların izleri var. Spor, çok renkli, çok sesli, çok evrensel bir yapı; açıkçası tüm güzelliği de bu farklılıklarından geliyor.

Voleybol, ülkemizde her gün artan başarılarıyla daha da öne çıkıyor. Özellikle kadınlarımızın bu branştaki başarılarına hepimiz şahit oluyoruz. Kazanılan pek çok derece, kupa var. 2003 ve 2019 Avrupa Şampiyonalarında ikincilik, 2012 ve 2020 Olimpiyatlarına katılma hakkı, alt yapılarda Avrupa, Balkan Şampiyonlukları, dünya sıralamaları... Şimdi de her sporcunun hayalini kurduğu Olimpiyat Oyunlarına gidiyoruz.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk defa 2012 Londra Olimpiyatları'nda bu hayali gerçeğe dönüştürdü ve Türk voleybolu ilk defa olimpiyatta temsil edildi. Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda da bu yıl mücadele edecek. Dünyanın izleyeceği, yakından takip edeceği bu organizasyonda olmaktan çok gurur duyuyorum. Orada sadece 12 oyuncu olmayacak, tüm Türkiye, tüm kadınlar, tüm kız çocukları oynayacağımız maçlarda yanımızda olacak, buna canı gönülden inanıyorum.

Tüm bu bahsettiğim dereceler, kupalar, hepsi çok kıymetli başarılar ve hepsi de kadınlarımızın eseri. Onlar bu dereceleri sadece kazanmakla kalmıyor; pek çok insana, kadınlara, genç kadınlara, kız çocuklarına örnek oluyor ve onlara hiçbir şeyin imkânsız olmadığını gösteriyorlar.

Sözlerime son verirken dileğim şudur: Şiddetsiz, sağlıklı ve eşit günler hepimizin olsun.

Hayatın her alanında: evde, okulda, iş hayatında, sporda, olimpiyatta, başarıda, kürsüde, şampiyon: KADIN

Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Ayrıca bu anlamlı günde, başta Federasyonumuzun bünyesinde görev yapan çalışanlarımız olmak üzere, tüm kadın sporcu, antrenör ve kulüp yetkililerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

TENİS FEDERASYONU

"Her başarı öyküsünün ardında kadınların izi ve alın teri var.

Yaptıkları her işe değer katan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, tüm kadınlarımız için eşit ve adil koşullarda yaşamlarını özgürce sürdürdükleri sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat diliyoruz."

HENTBOL FEDERASYONU

Toplumun temelini aile, ailenin temelinin ise kadınların varlığına bağlı olduğu bir dünyada emekleri ve fedakarlıkları ile hayatlarımızın temel taşları olan kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederiz.

Türk hentboluna oyuncu, antrenör, hakem ve idareci olarak katkısı olmuş kadınlarımız başta olmak üzere; tüm kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutlar, her alanda gösterdikleri başarılardan dolayı kendilerine saygılarımızı sunarız.

Kadına şiddetin sona ermesi temennisiyle "Kadına Şiddete Hayır" diyoruz...

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ

"Ülkemizin bağımsızlığa kavuşması için yapılan Kurtuluş Savaşı'nda en ön saflarda yer almış; Halide Edip Adıvar, Şerife Bacı, Halime Çavuş ve nice kadın kahramanlarımız, Cumhuriyet'in ilanından sonra Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde hak ettikleri konuma erişmiş ve modern yaşamın her alanında kendilerini gösterme fırsatı bulmuşlardır.

Tarih boyunca hep baş tacı ettiğimiz kadınlarımız, günümüz dünyasında kutsal annelik görevinin yanında iş hayatında da varlıklarını sürdürerek aile ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.

Kulübümüz bünyesinde yer alan değerli kadın sporcularımız ve çalışanlarımız ile iftihar ediyor, Beşiktaşımıza yapmış oldukları kıymetli katkılar nedeniyle Beşiktaş JK Başkanı olarak kendilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygularla, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlar; kadınlarımıza aile ve iş yaşamında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim."

FENERBAHÇE

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."

8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!

Fenerbahçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Özel Video: Geleceğe Fener Tutan Kadınlar

Kadınlar ve kız çocukları için ortaya koyduğu global kampanya ve farkındalık çalışmalarıyla dünya genelinde öncü ve örnek olan Kulübümüz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için armamızın altında sporcu olarak yarışmış ve bugün kulübümüze farklı alanlarda hizmet etmeye devam eden kadınların hikayelerini konu aldı.

Geçmişte Kulübümüze sporcu olarak bugün de antrenör ve idari sorumlu olarak hizmet eden isimlerden Çağla Dönertaş, Bersu Ayaş, Ceyda Teomanlı, Handan Özkan, Melis Budak, Arzu Özyiğit ve Nalan Ramazanoğlu; Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altında, özgüven ile profesyonel şekilde yer alarak, Fenerbahçe için çalışıp, üretip, ülkemizin yeni nesillerini sporla buluşturacaklarını vurguladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel çekilen videoda, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt'ın yanı sıra Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın eski oyuncularından Takım Menajeri Arzu Özyiğit ve Kadın Basketbol Altyapı Sorumlumuz Nalan Ramazanoğlu, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş eski bir yelkencimiz olarak şimdi armamız altında geleceğin yelkencilerini yetiştiren Çağla Dönertaş, 7 yıl formamızı giymiş eski voleybol oyuncumuz ve bugün balotaj kurulu üyemiz olan Ceyda Teomanlı, masa tenisi şubemizin eski sporcularından ve bugünkü spor okulu antrenörlerinden Melis Budak, Fenerbahçe armasıyla yıllarca yüzdükten sonra bugün yüzme şubemizin yıldız bayan ve minik erkek yardımcı antrenörü olan Bersu Ayaş, eski voleybolcularımızdan ve kulübümüzün balotaj kurulu üyelerinden Handan Özkan yer aldı.

Bu vesileyle Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, 7'den 70'e tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyor, Geleceğe Fener Tutan Kadınlara sağlık, mutluluk ve özgürlük dolu yarınlar diliyoruz.

Eşitlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen HeForShe hareketinin destekçisi olarak, kadınların ve erkeklerin yaşamın her alanında yan yana, omuz omuza ve kol kola yürüdükleri günlere ulaşması, kadınların önlerine çıkan tüm engelleri aşıp hayallerinin peşinden koşması, kadın kimliğinin güçlenmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz."

GALATASARAY

Hayat veren doğanızla, umut olan sözlerinizle, sevginizle, bilginizle ve sonsuz emeğinizle iyi ki varsınız! #8MartDünyaKadınlarGünü

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Hayatımızı güzelleştiren ve mükemmel kılan, kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlası olan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun!

AYTEMİZ ALANYASPOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

GÖZTEPE

Güzellikleri konuşacağımız bir 8 Mart dileğiyle... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. #KadınaŞiddeteHayır

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Hayatımızın her anına büyük anlam ve değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

GAZİANTEP FK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Kadına karşı şiddetin son bulduğu bir dünya dileğiyle!

TRABZONSPOR

Sporda ve hayatın her alanında emeğin, eşitliğin ve dayanışmanın yüceltildiği bir dünya özlemi ile... Beraber çok güzeliz #DünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Tüm kadınlarımızın "Kadınlar Günü" kutlu olsun. #KadınaŞiddeteHayır #KadınlarGünü

ÇAYKUR RİZESPOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun..

GENÇLERBİRLİĞİ

"Kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu günlerde 8 Mart'lar kutlamak dileğiyle... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

YENİ MALATYASPOR

Kadına şiddetin son bulduğu daha iyi bir gelecek dileğiyle... 8Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!