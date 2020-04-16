Federasyon'dan FFP ve MHK talimatlarında değişiklik

AA 16 Nisan 2020 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 14:33

TFF'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yönetim kurulu toplantısında bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 6, 7 ve 8 eklenerek, Kulüp Lisans Kurulunun UEFA Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai kararlarını en geç 21 Haziran 2020 tarihinde ve Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai kararlarını ise en geç 2020 Ağustos ayının son iş günü açıklamasına, Talimatın EK XII / B. Finansal Raporların Gönderim Takvimlerinin 31 Mayıs 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihlerine uzatılmasına ve Talimatın Madde 27, Madde 28 ve Madde 71'inde yer alan Gelecek Döneme İlişkin Finansal Bilgiler kapsamında istenen bilgi ve belgelerin hazırlanmasının talep edilmesi ve değerlendirilmesinin durdurulmasına, Merkez Hakem Kurulu Talimatına Geçici Madde 6 eklenerek, talimatta vizelere ilişkin olarak 31 Mayıs olarak belirlenen tarihlerin 2020 yılı için 31 Temmuz olarak değiştirilmesine karar verilmiştir."