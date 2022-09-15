Federer kortlara resmen veda etti

İsviçreli spor efsanesi Roger Federer, tenise veda etmeye hazırlanıyor.

41 yaşındaki Federer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta başlayacak Laver Cup ile birlikte kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Tenise 6 yaşında başlayan ve tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilen İsviçreli raket, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu kazandı.

FEDERER'İN BAŞARILARI

Roger Federer, atpworldtour.com tarafından düzenlenen "Hayranların Favorisi" ödülünü 2003 yılından 2018 yılına kadar almayı başarmıştır.

Stefan Edberg Sportmenlik Ödüllerini 2004'den 2009'a kadar, 2011 ve 2017 yıllarında kazanmıştır. Meslektaşları ve rakipleri Federer'in bu ödülü alabilmesi için aleyhinde oy kullanmıştır.

Laureus Dünya Spor Ödüllerini kariyeri boyunca 5 kez kazandı. 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2018'de bu ödülün sahibi oldu.

2006 ve 2013 yıllarında Arthur Ashe Yılın İnsani Yardımı ödüllerine layık görülmüştür.

TEKLER KARİYERİ

Kariyer Rekoru: 1242–271

Toplam Kupa: 102

En Yüksek Sıralama: No. 1 (2 Şubat 2004)

ATP World Tour Finalleri: Şampiyon (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

Olimpiyatlar: Gümüş Madalya (2012)

ÇİFTLER

Kariyer Rekoru: 131–92

Toplam Kupa: 8

En Yüksek Sıralama: No. 24 (9 Haziran 2003)

Olimpiyatlar: Altın Madalya (2008)

GRAND SLAM ÇİFTLER

Avustralya Açık: 3. Tur (2003)

Fransa Açık: 1. Tur (2000)

İngiltere Wimbledon: Çeyrek Final (2000)

AmerikaBirleşikDevletleriAmerikaAçık: 3. Tur (2002)

MİLLİ TAKIM TURNUVALARI

Davis Kupası: Şampiyon (2014)

Hopman Kupası: Şampiyon (2001)